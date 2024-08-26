Тривога тривала понад 8 годин: все про масовану атаку РФ по Києву

Бойова робота велася на підступах до Києва, за даними місцевої влади.

Повітряна тривога в Києві у понеділок, 26 серпня, сумарно тривала 8 з половиною годин. Під час атаки вдалося збити два десятки дронів.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Також читайте Атака по Київській ГЕС та інших енергооб’єктах: експерт оцінив загрозу системі

Зазначається, що протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів, таку ж саму кількість - під час денної атаки БпЛА.

"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва. Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті – без руйнувань", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись - і знищили легкове авто.

Зміни ситуації на Покровському напрямку першими помічають бойові медики

Читайте також: