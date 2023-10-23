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Тривога тривала понад 2 години: окупанти поновили атаки по Київщині

Тривога тривала понад 2 години: окупанти поновили атаки по Київщині

ППО знищила всі ворожі цілі

У регіоні працювала ППО.

Російські окупанти поновили атаки. Минулої ночі у повітряному просторі Київської області зафіксували БпЛА.

Про це повідомили у КМВА. 

"Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила. Оперативні групи продовжують працювати над виявленням можливих пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно увечері в неділю, 22 жовтня, у столиці України та в Київській області було оголошено повітряну тривогу через зафіксовані ворожі безпілотники.

Нещодавно очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко наголосив, що Росія лише тимчасово залишала Київ у спокої. Столиця була, є і буде – однією з пріоритетних цілей агресора. Тому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, ймовірних нових ударів по енергетичному сектору міста.

Всі подробиці про нічну атаку по Україні читайте в новині.

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