Тривалість відключень світла у Києві може зрости: у ДТЕК назвали причину

Кожні 5-7 градусів зниження температури - це 10% споживання по території України в середньому.

Тривалість відключень світла у Києві може зрости. Це пов’язано з настанням холодів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, обмеження електроспоживання у столиці з похолоданням можуть збільшитись, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз.

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"У нас, коли знижуватиметься температура, споживання буде збільшуватись. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури - це 10% споживання по території України в середньому", - пояснив він.

Водночас посадовець зазначив, що періоди відключення електроенергії можуть збільшитися у тому випадку, якщо спеціалісти ДТЕК не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, яку можна подати до Києва.

"Але я зараз не готовий говорити, що це буде - чи 6, чи 7 годин, чи в 4 години ми зможемо вкластися", - уточнив він.

Сахарук додав, що ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

"Головне, що навантаження буде більше і дефіцит буде зростати. Тому тут потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку - не зруйнувати енергосистему через перенавантаження", - акцентував він.

Дмитро Сахарук зазначив, якщо "Укренерго" буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися в Київ, то ДТЕК намагатиметься зменшити проміжки часу, протягом яких людизалишатимуться без світла.

Нагадаємо, російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Окупанти знищують наші підстанції та ТЕЦ. Останній масований ракетний удар був 31 жовтня. Тоді Росія випустила по Україні 55 ракет, з яких 45 вдалося збити. Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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