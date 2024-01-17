"Тріщить по швах": у Києві "втомилася" чергова станція метро – деталі і відео

У "Метрополітені" зазначили, що станція та переходи працюють у звичайному режимі.

У Києві в переході станції метро "Святошин", яку відкрили після капітального ремонту у 2019 році, зафіксували нові пошкодження.

"Станція метро "Святошин" тріщить по швах", – зазначають у пабліку Київ.ІNFO, опублікувавши відповідне відео.

У Києві ще одна станція метро "тріщить по швах" після нещодавнього капремонту

"Ймовірне руйнування несучих конструкцій реконструйованого підземного переходу ст. м. "Святошин". Тріщина йде від бетонної стіни до балочного перекриття. Візуально схоже на те, що перехід просів. Прямо зараз там на місці тріщини оглядають кілька людей", – пишуть у пабліку "Пасажири Києва".

Тим часом у "Київському метрополітені" запевнили, що у підземному переході біля ст. м. "Святошин" фахівці уже провели планове обстеження конструкцій, а саме, деформаційного шва.

"Для виконання робіт, зокрема в місці проходження деформаційного шва, була проведена часткова його розшивка. Обстеження проводилось для подальшого посилення гідроізоляції. Після проведення всіх необхідних робіт облицювання конструкцій буде відновлено", – йдеться в повідомленні.

У "Метрополітені" зазначили, що станція та переходи працюють у звичайному режимі, безпека пасажирських перевезень забезпечена.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станції метро синьої гілки у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Голова Офісу трансформації заявив, що частину синьої гілки столичного метро можуть відновити через декілька років – орієнтовно від 2 до 5 років.

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