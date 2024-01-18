Тріщини і підтоплення на "синій" гілці метро Києва: очільник підземки розповів цікаві деталі

Перші тріщини на "синій" Оболонсько-Теремківській гілці метро у Києві з'явилися через три місяці роботи цієї ділянки - ще 2011-го.

Про це керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив інтерв'ю LB.ua.

За його словами, частина тунелю - від станції "Либідська" - була побудована в твердих ґрунтах, а частина - немеханізованим способом, ручною проходкою в заплаві ріки Либідь. Брагінський наголошує, що це фактично тунель на плавуні. Саме на з'єднанні цих двох тунелів сталися тріщини.

"Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менш як 250 років. А тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто це пов'язано або з неправильним проєктуванням, або з неякісним будівництвом", - сказав він.

Наразі науковці працюють над встановленням причин виникнення такої ситуації. Адже багато тріщин з'явилося одночасно, їх не вдалося самостійно зупинити службам метро.

"Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо", - каже керівник КП.

Брагінський розповів, що тріщини на цій ділянці метрополітену знаходили 2019-го та червні 2023-го. Їх ліквідували, а після цього тунель "вів себе нормально". Втім, в грудні 2023-го з'явилися одночасно багато тріщин.

Наразі з'ясуванням причин несправностей займається слідство. Втім, висновків поки немає - чи причина в метробудівцях, які неякісно зробили, чи у проєктувальниках, чи якась інша, пов'язана з діяльністю підприємства.

За його словами, будівництво над станцією метро нібито не могло вплинути на тріщини всередині тунелю, бо перші тріщини почали виявляти ще у 2011-му.

"Конкретно ця ділянка під Деміївським ринком. Там немає будівництва. Тобто я не вважаю, що саме будівництво могло вплинути. Але ми дочекаємося, коли профільні фахівці зроблять свій висновок на аналізі гідровишукувальних робіт", - сказав очільник КП.

Втім, після закриття ділянки метрополітену під торговими ятками провалилася земля. Брагінський вважає, що це - наслідок аварії в тунелі, а не причина.

Як повідомлялося, у Києві на пів року обмежать рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Серед причин закриття, зокрема - підтоплення тунелю.

Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів метрополітену на Оболонсько-Теремківській. Крім того, поліція провела обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА.

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