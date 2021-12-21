Тримали у підвалі майже добу: у Києві за викрадення іноземця затримали колишню дружину, тещу та шурина

Тримали у підвалі майже добу: у Києві за викрадення іноземця затримали колишню дружину, тещу та шурина

Фігуранти вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг у сумі 2 тисячі доларів США.

У Києві за викрадення іноземця затримали чотирьох чоловік. Вони майже добу тримали потерпілого у підвалі.

Фігурантами злочину виявились родичі потерпілого – колишня дружина, її мати та брат, а також їхній знайомий.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Колишні родичі вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг у сумі 2 тисячі доларів США.

"До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що 19 грудня після роботи додому не повернувся її 34-річний співмешканець. Також жінка розповіла, що двоє невідомих забризкали йому обличчя газовим балончиком, силою посадили до авто та повезли у невідомому напрямку. На відпрацювання повідомлення виїхали співробітники карного розшуку районного управління поліції", - йдеться у повідомленні поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка у одному з гаражних боксів Деснянського району. У потерпілого були зв’язані мотузкою руки та ноги.

"Окрім того, у приміщенні гаражу перебували дві жінки – колишня дружина та її мати. Також поліцейські затримали ще двох чоловіків – брата колишньої дружини та його знайомого. Фігуранти вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг у сумі 2 тисячі доларів США", - розповіли у поліції.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились іноземці 1985, 1955, 1980 років народження та громадянин України, 1992 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Наразі слідчий готує затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.

За скоєне викрадачам іноземця загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 56-річного жителя Могилів-Подільського району Вінницької області судитимуть за викрадення 11-річної дитини і її зґвалтування.

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