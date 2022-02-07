Три київських виші потрапили до світового рейтингу університетів

Три київських виші потрапили до світового рейтингу університетів

Перше місце у внутрішньому рейтингу посів Київський університет ім. Т. Шевченка, водночас у світовому рейтингу він посідає 1 239 місце.

Три вищих навчальних заклади Києва потрапили до світового рейтингу університетів. Перше місце у внутрішньому рейтингу посів Київський університет ім. Т. Шевченка.

Національна дослідницька рада Іспанії опубліковала оновлену редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Webometrics.

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Експерти оцінили понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких — 313 з України.

Перше місце у внутрішньому рейтингу посів Київський університет ім. Т. Шевченка. У світовому рейтингу він посідає 1239 місце.

На другому місці опинився Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Четверте місце посів Національний авіаційний університет.

Скриншот: webometrics.info

Перші три місця в загальному рейтингу посіли Гарвардський університет, Стенфордський університет та Масачусетський технологічний інститут.

Рейтинг складають на основі роботи викладачів, результатів їхніх наукових досліджень, відображених у Google Scholar Citations, міжнародного визнання закладу освіти та його зв’язків із громадою.

Нагадаємо, від початку 2022 року українським студентам підвищили іменні та академічні стипендії у більш ніж 1,5 раза. А ось студентам, які отримують професійну освіту, стипендії піднімуть у 2,5 раза.

Водночас тепер стипендії отримуватимуть лише 40% студентів, а не 45%, як було до цього.

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