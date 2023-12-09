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Три київських університети стали найкращими закладами освіти України – МОН

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Три київських університети стали найкращими закладами освіти України – МОН

Київський національний університет імена Тараса Шевченка / Фото: УНІАН

Сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.

У Міністерстві освіти та науки назвали найкращі вищі навчальні заклади України. Рейтинг очолюють університети Києва.

Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю “Українському радіо” .

За словами Винницького, сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.

Найкращі заклади освіти, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів

  • Київський національний університет імена Тараса Шевченка
  • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
  • Національний університет “Києво-Могилянська академія”
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
  • Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Національний університет “Львівська політехніка”
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Український католицький університет

Серед приватних ВНЗ Винницький назвав також  Київську школу економіки, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля в Дніпрі.

Загалом посадовець  зазначає, що в Україні в кожному місті є хоча б один хороший університет.

Наразі МОН працює над зменшенням кількості вищих закладів освіти та натомість покращенням їхньої якості: виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, – виходити з гри.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що заочну форму навчання скасовувати поки що не будуть.

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Дата публікації
Перегляди
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