Три київських університети стали найкращими закладами освіти України – МОН

Сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.
У Міністерстві освіти та науки назвали найкращі вищі навчальні заклади України. Рейтинг очолюють університети Києва.
Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю “Українському радіо” .
За словами Винницького, сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.
Найкращі заклади освіти, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів
- Київський національний університет імена Тараса Шевченка
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
- Національний університет “Києво-Могилянська академія”
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний університет “Львівська політехніка”
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Український католицький університет
Серед приватних ВНЗ Винницький назвав також Київську школу економіки, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля в Дніпрі.
Загалом посадовець зазначає, що в Україні в кожному місті є хоча б один хороший університет.
Наразі МОН працює над зменшенням кількості вищих закладів освіти та натомість покращенням їхньої якості: виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, – виходити з гри.
Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що заочну форму навчання скасовувати поки що не будуть.
Читайте також: