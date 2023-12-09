Три київських університети стали найкращими закладами освіти України – МОН

Сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.

У Міністерстві освіти та науки назвали найкращі вищі навчальні заклади України. Рейтинг очолюють університети Києва.

Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю “Українському радіо” .

За словами Винницького, сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ, 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.

Найкращі заклади освіти, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів

Київський національний університет імена Тараса Шевченка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет “Львівська політехніка”

Львівський національний університет імені Івана Франка

Український католицький університет

Серед приватних ВНЗ Винницький назвав також Київську школу економіки, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля в Дніпрі.

Загалом посадовець зазначає, що в Україні в кожному місті є хоча б один хороший університет.

Наразі МОН працює над зменшенням кількості вищих закладів освіти та натомість покращенням їхньої якості: виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, – виходити з гри.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що заочну форму навчання скасовувати поки що не будуть.

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