Третій удар за 6 днів: все, що відомо про нічну атаку "Шахедами" по Києву

Все, що відомо про останню повітряну атаку ворога по Києву та її наслідки, зібрав ТСН.ua
У ніч на 22 грудня російські окупанти втретє за шість днів завдали повітряного удару дронами по Києву.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню повітряну атаку ворога та її наслідки.
Повітряна тривога у Києві пролунала о 23:05 21 грудня. О пів на 12 ночі влада попередила, що буде гучно, бо у столиці працює ППО. Тим часом Мережею почала ширитися інформація про влучання у житловий будинок.
Влучання у будинок в Солом'янському районі
Ближе до опівночі мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко підтвердили: у Солом'янському районі є влучання у житловий будинок.
Внаслідок влучання були частково зруйновні несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. иникло загорання на верхніх поверхах, яке було оперативно ліквідоване. У трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
За останньою інформацією від мера і КМВА, є двоє постраждалих. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.
"Вижили, квартири немає": ведучий телемарафону залишився без житла
Як виявилося, внаслідок атаки "Шахедів" без житла залишився ведучий телемарафону Андрій Ковальський, який проживав у цьому будинку.
Інформацію про це підтвердила його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах: “Вижили і це головне… квартири тепер немає”. Проте невідомо, чи опубліковане у Мережі пошкоджене житло належить сім'ї ведучого.
"Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре", – зазначив у соцмережах Ковальський.
За інформацією журналістки "Сніданку з 1+1 Анни Мартищук, нічна російська атака залишила кілька родин без житла. Голова правління будинку розповів їй, що відомо щонайменше про 3-4 знищені квартири.
Інші влучання в Києві
У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у незакінченому двоповерховому приватному будинку. На момент удару там нікого не було. Тому обійшлося без постраждалих.
В Голосіївському районі також зафіксовано падіння уламку – на щастя, без руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, що всього за ніч окупанти випустили по Україні 28 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено.
Крім Києва і області, вибухи пролунали на Хмельниччині та на Одещині.