Третій удар за 6 днів: все, що відомо про нічну атаку "Шахедами" по Києву

Все, що відомо про останню повітряну атаку ворога по Києву та її наслідки, зібрав ТСН.ua

У ніч на 22 грудня російські окупанти втретє за шість днів завдали повітряного удару дронами по Києву.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню повітряну атаку ворога та її наслідки.

Повітряна тривога у Києві пролунала о 23:05 21 грудня. О пів на 12 ночі влада попередила, що буде гучно, бо у столиці працює ППО. Тим часом Мережею почала ширитися інформація про влучання у житловий будинок.

Влучання у будинок в Солом'янському районі

Ближе до опівночі мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко підтвердили: у Солом'янському районі є влучання у житловий будинок.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото з відкритих джерел.

Внаслідок влучання були частково зруйновні несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. иникло загорання на верхніх поверхах, яке було оперативно ліквідоване. У трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

За останньою інформацією від мера і КМВА, є двоє постраждалих. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

Наслідки атаки БпЛА на Київ / Фото: t.me/dsns_telegram

"Вижили, квартири немає": ведучий телемарафону залишився без житла

Як виявилося, внаслідок атаки "Шахедів" без житла залишився ведучий телемарафону Андрій Ковальський, який проживав у цьому будинку.

Андрій Ковальский / Фото: ICTV

Інформацію про це підтвердила його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах: “Вижили і це головне… квартири тепер немає”. Проте невідомо, чи опубліковане у Мережі пошкоджене житло належить сім'ї ведучого.

Наслідки влучання у житловий будинок у Києві / Фото: t.me/VA_Kyiv

Наслідки влучання у житловий будинок у Києві / Фото: t.me/VA_Kyiv