Треті роковини смерті Каті Гандзюк: у Києві на акцію пам'яті на Поштовій площі зібралися кількасот людей

Треті роковини смерті Каті Гандзюк: у Києві на акцію пам'яті на Поштовій площі зібралися кількасот людей

Активісти переконані, що за вбивство Катерини Гандзюк на лаві підсудних має сидіти більше людей.

Треті роковини смерті Каті Гандзюк. У Києві на акцію пам'яті на Поштовій площі, поблизу муралу, присвяченому Гандзюк, зібралося кількасот людей.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 5 листопада.

Люди принесли лампадки, квіти і світлини. Потім вшанували пам'ять херсонскої активістки хвилиною мовчання та запалили файєри.

Напали на Катерину Гандзюк у липні 18-го року. Біля будинку її облили кислотою. Три місяці вона була у лікарнях із опіками, а 4-го листопада померла. Відтоді реальні терміни отримали п'ятеро виконавців і ще одна людина, яка допомагала приховати злочин.

На лаві обвинувачених і у СІЗО перебувають екскерівник Херсонської облради Владислав Мангер - його називають замовником. Та ймовірно один із організаторів - помічник депутата облради Олексій Левін. Активісти переконані, що за вбивство Катерини Гандзюк на лаві підсудних має сидіти більше людей.

Новини України: минуло три роки від смерті Каті Гандзюк – у Києві відбулася акція пам'яті

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання