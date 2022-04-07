Тренувались вбивати, розстрілюючи мирних українців: у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб (відео)

Аваков опублікував відео вбитих українців.
Російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.
Про це повідомив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж", - написав Аваков.
Також ексміністр опублікував відео із тілами невинно вбитих українців.
Обережно, відео 18+
Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.
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