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Тренувались вбивати, розстрілюючи мирних українців: у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб (відео)

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Тренувались вбивати, розстрілюючи мирних українців: у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб (відео)

Фото: Гостомельська селищна рада

Аваков опублікував відео вбитих українців.

Російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей. 

Про це повідомив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 

"У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж", - написав Аваков. 

Також ексміністр опублікував відео із тілами невинно вбитих українців. 

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

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