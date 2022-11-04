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Треба запасатися водою: мешканців Київщини влада попередила про перебої із водопостачанням

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Треба запасатися водою: мешканців Київщини влада попередила про перебої із водопостачанням

11 лютого 2021 року в Рівненській області з кранів текла біла вода / Фото: Pexels

Людям рекомендують мати вдома запаси питної та технічної води.

Мешканців Київщини місцева влада попередила про перебої із водопостачанням.

Людям рекомендують мати вдома запаси питної та технічної води. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. 

Кулеба пояснив, що перебої з водою в області пов'язані із відключенням електроенергії.

"Мешканці Київщини! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість — це шлях до перемоги. Працюємо", — зазначив він.

© Київська обласна держадміністрація
Фото: Київська обласна держадміністрація

Нагадаємо, 4 листопада під Києвом тривають планові роботи з розмінування територій. Під час робіт може бути чутно звуки вибухів.

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