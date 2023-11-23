Треба остерігатися, а не милуватися: у Чорнобильському заповіднику показали дикого звіра, який нападає на людей

У природі до зустрічі з дикими свинями слід підходити з обережністю, оскільки ці міцні істоти становлять потенційну загрозу.

У районі Чорнобиля помітили тварин, яких краще остерігатися. Всупереч очікуванням, у центрі уваги зовсім не хижаки. Йдеться про диких кабанів.

Відповідний допис оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Кабани або дикі свині досить сильні й небезпечні звірі, яких в лісі потрібно остерігатись, а не милуватись під час випадкової зустрічі. Можливо, тварина перша втече від вас", - йдеться у повідомленні Заповідника.

Коли кабан може напасти на людину

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Проте є декілька причин, через які дикий кабан (свиноматка) можуть напасти на людину:

під час шлюбного сезону;

під час полювання;

під час самозахисту чи захисту дитинчат;

якщо тварина поранена і страждає від болю.

Тож робіть висновки.

До речі, шлюбний період у тварин припадає на грудень. Самці зазвичай виборюють контроль над однією-трьома самками, але іноді це число може досягати восьми. Після сезону спарювання самці йдуть, а самка залишається виношувати потомство. Наприкінці квітня або на початку травня народжує від чотирьох до восьми поросят, хоча відомі випадки народження до 13 поросят.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали природні явища казкової краси.

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