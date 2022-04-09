"Треба чекати будь-якого ідіотизму": Арестович оцінив ймовірність повторного наступу на Київ

З кривавими втратами обороняти рубежі, а потім полишити їх і знову брати – повний безумовний ідіотизм, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінює ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами. Водночас він зазначає, що від російських військових можна "чекати будь-якого ідіотизму".

Про це Арестович сказав 9 квітня, свідчить відео в Мережі.

"Коли маєш справу з росіянами, треба чекати будь-якого ідіотизму. Але питання полягає в тому, що ну один відсоток давайте залишимо, щоб усі 100 відсотків не брати. З військової точки зору, більшої дурниці, аніж з кривавими втратами обороняти рубежі, райони, а потім полишити їх в результаті поразки, відійти, а потім знову їх брати – простіше було вже утримувати, на місці стоячи або, посунувшись трохи. Ну це повний безумовний ідіотизм", – пояснив радник голови ОП.

"Звісно, що це ж Кремль, можуть наказати. Але буде та сама ситуація, як і з Харковом. Тобто частини і угруповання, яке в три рази буде менше, ніж те, яке починалося спочатку, будуть знову йти на місця, де вони вже отримали поразку, де зруйнована інфраструктура, мости і так далі, і намагатися брати оборонні рубежі, які вони залишили, і тепер займають українські війська. Перспективу можемо оцінити самі", – розповів Арестович.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв дав прогноз про те, скільки триватимуть воєнні дії в Україні, водночас вказавши, що новий наступ на Київ є малоймовірним.

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