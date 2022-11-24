"Треба бути зосередженими": Кличко відповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Київ

Окупантам не вдасться повторити сценарій, коли вони стояли в передмісті Києва, каже Кличко.

Росія на чолі з диктатором Путін не залишила загарбницьких планів щодо Києва і містянам, як і військовим треба бути готовими до можливої повторної спроби окупантів атакувати столицю.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю ВВС.

За словами Кличка, доки війна в Україні триває, ризик нападу окупантів на Київ зберігається. Утім, він переконаний, що повторення подій початку повномасштабного вторгнення, - неможливе, адже українські захисники підготовлені значно краще.

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"І до того моменту, поки війна не закінчилась, бути зосередженими на тому, що, імовірно, такий напад на Київ можливий. Не тільки атаки ракетами, дронами, але також військова операція з метою захопити Київ. Реально це чи ні - це вже інша справа. Я переконаний в тому, що такий варіант подій вже не повториться, коли орки агресора стояли в передмісті Києва. Ми, отримуючи інформацію від військових, зараз підготовлені значно краще, значно більше людей вже мають навички, обладнання, озброєння, і такого не повториться за жодних умов", - сказав міський голова.

Кличко додав, що потрібно бути готовими до можливої спроби нападу, тому що "мета агресора залишилась та ж сама".

"Не хочу наганяти паніку, але мета агресора, мета Росії, мета Путіна - захопити всю Україну. І не таємниця, що місто Київ є і залишається ключовою складовою в їхніх планах. Вони його хочуть захопити. Тому розхолоджуватись у жодному разі не потрібно", - наголосив мер.

Що відомо про загрозу з Білорусі

З території Білорусі в наступ на Україну 24 лютого пішла перша техніка окупантів. Режим Лукашенка надав Путіну територію Білорусі для армійців РФ, які звідти регулярно запускають по Україні ракети й іранські дрони.

Останнім часом небезпека наступу з території Білорусі зросла. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що командування РФ розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Утім, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр переконує, що на сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу. Вона запевнила, що Збройні сили України перебувають у стані готовності для протидії можливому наступу.

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк повідомив, що у Києві посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони столиці та області за допомогою довготривалих вогневих споруд, вагою 30 т. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

На думку військового експерта Олега Жданова Росія теоретично може атакувати Україну з півночі, але практично в неї немає для цього сил. Він нагадав, що Білорусь зняла із озброєння і передала РФ минулого місяця 211 озброєнь та 65 тисяч тон боєприпасів, які перевезли для ведення бойових дій на Донбасі.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що захопити Київ на сьогоднішній день неможливо.

"Не виключено, що з метою створення видимості загроз Росія може створювати угруповання зі складу мобілізованих, утримувати їх просто на кордоні, щоб створювати ілюзію... Хоча, за сьогоднішніми мірками, це розкіш для них, бо вони не можуть взяти Бахмут, намагаються втриматися в районі Кремінної і не можуть перейти в контратаку. Плюс ще завдання – тримати удар на півдні. Тому не так легко створювати на всіх напрямках ударні угруповання", - пояснив Мусієнко.

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