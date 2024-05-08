Травми внутрішніх органів, садна і опіки: що відомо про стан потерпілих через атаку на Бровари

Внаслідок нічної атаки російської армії по Київській області до Броварської багатопрофільної лікарні потрапили двоє потерпілих.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Стан жінки медики оцінюють як стабільно важкий. Вона перебуває в операційній. У потерпілої - політравми внутрішніх органів.

Травмований чоловік перебуває у в травматологічному відділенні у стані середньої важкості. У нього травми рук та ніг, незначні опіки спини та живота, садна та забої.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, потреби в медикаментах чи інших засобах немає", - наголосив Сапожко.

Як повідомлялося, вночі 8 травня Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині. Ушкодження отримали дві особи: жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження.

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