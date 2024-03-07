Тратила гроші на казино та наркотики: у Києві псевдоволонтерка вкрала 1,2 млн на "допомогу пораненим"

Дівчина стверджувала, що зібрані гроші підуть на придбання авто на потреби ЗСУ, а також на лікування тяжко поранених військовослужбовців. Проте тратила їх на свої забаганки.

У Києві правоохоронці викрили псевдоволонтерку за вчинення шахрайства на 1,2 мільйона гривень.

Про це передає поліція і прокуратура столиці.

26-річна мешканка Кривого Рогу проводила збори грошей нібито для ЗСУ. Зловмисниця використовуючи фейкові акаунти в соціальних мережах, робила оголошення щодо термінового збору грошей на благодійні потреби.

Дівчина стверджувала, що гроші підуть для придбання авто на потреби ЗСУ, а також на лікування тяжко поранених військовослужбовців.

Зловмисниця розміщувала фото військових, взяті з Інтернету, та історії про те, що їм терміново потрібні автомобілі для евакуації "з нуля" або гроші на лікування тяжко поранених

Натомість усі отримані гроші фігурантка забрала собі, витрачаючи їх на онлайн-казино та наркотики.

Слідство встановила, що зловмисниця ошукала громадян на близько 1,2 мільйона гривень. Відомо про трьох ошуканих, однак їх кількість може бути значно більша. Тривають заходи зі встановлення всіх потерпілих.

Псевдоволонтерці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Дівчині, яка безсоромно наживалася на довірливості українців, загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача "Василий Витальевна" в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або поліцію", – закликали у столичній прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть псевдоволонтерку, яка збирала кошти нібито на допомогу дітям-сиротам.

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