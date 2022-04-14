Трасу Київ - Чоп частково перекрили: де та на скільки

Трасу Київ - Чоп частково перекрили: де та на скільки

Ділянка вже закрита для проїзду.

Трасу М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр перекрили з міркувань безпеки. Також це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра.

Про це повідомили в "Укравтодорі".

Обмеження набули чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть щонайменше три дні.

"Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів триває активне відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури. Зокрема, вже найближчими днями буде повністю відкрита для проїзду Житомирська траса, на якій ще недавно точилися запеклі бої.

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