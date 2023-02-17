Транспортна криза минула: у Києві запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних

Київ продовжує поступово відновлювати роботу громадського електротранспорту.

Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів. А у п'ятницю весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути.

У місті від сьогодні, 17 лютого, запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних маршрутів.

Також читайте У Києві трамвай злетів з рейок: що сталося

Про це йдеться на сайті КМДА.

Загалом у місті вже відновлено роботу 50 тролейбусних маршрутів та 21 трамвайного.

Зокрема, відновлено роботу трамваїв:

№2 "Просп. Ак. Корольова – ст. Ромена Роллана";

№ 4 "Відрадний просп. – Контрактова площа";

№15 "Відрадний просп. – вул. Старовокзальна";

№ 8 "Контрактова пл. – вул. Старовокзальна".

Також відновлено роботу наступних тролейбусних маршрутів:

№1 "Вул. Маршальська – ст. м. "Либідська";

№3 "Залізничний масив – Палац спорту" (тимчасово без руху по вул. Ратушного);

№5 "Вулиця Білицька - Площа Толстого";

№5-Д "Проспект Свободи – Площа Толстого";

№7 "Вулиця Чорнобильська – Площа Толстого";

№8 "Вулиця Смілянська – Площа Толстого";

№15 "Ст. м. "Видубичі" – Палац спорту";

№16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";

№17 "Площа Космонавтів - Площа Толстого";

№19 "Площа Космонавтів – вул. Ольжича";

№22К "Вул. Кадетський Гай – вул. Ольжича";

№23 "Вул. Туполєва – Лук’янівська площа";

№28 "Ст. м. "Лук’янівська" – просп. Свободи";

№33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний";

№35 "Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай";

№39 "Вул. Чорнобильська – просп. Л. Курбаса";

№40-К "Вул. Кадетський гай – вул. Жилянська";

№45 "Ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська";

№50 "Вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Важка транспортна криза минула. Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в українських містах обмежили використання електротранспорту. 20 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

У столиці почали відновлювати рух електротранспорту

Читайте також: