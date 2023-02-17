Транспортна криза минула: у Києві запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних

Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.
Київ продовжує поступово відновлювати роботу громадського електротранспорту.
Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів. А у п'ятницю весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути.
У місті від сьогодні, 17 лютого, запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних маршрутів.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Загалом у місті вже відновлено роботу 50 тролейбусних маршрутів та 21 трамвайного.
Зокрема, відновлено роботу трамваїв:
- №2 "Просп. Ак. Корольова – ст. Ромена Роллана";
- № 4 "Відрадний просп. – Контрактова площа";
- №15 "Відрадний просп. – вул. Старовокзальна";
- № 8 "Контрактова пл. – вул. Старовокзальна".
Також відновлено роботу наступних тролейбусних маршрутів:
- №1 "Вул. Маршальська – ст. м. "Либідська";
- №3 "Залізничний масив – Палац спорту" (тимчасово без руху по вул. Ратушного);
- №5 "Вулиця Білицька - Площа Толстого";
- №5-Д "Проспект Свободи – Площа Толстого";
- №7 "Вулиця Чорнобильська – Площа Толстого";
- №8 "Вулиця Смілянська – Площа Толстого";
- №15 "Ст. м. "Видубичі" – Палац спорту";
- №16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
- №17 "Площа Космонавтів - Площа Толстого";
- №19 "Площа Космонавтів – вул. Ольжича";
- №22К "Вул. Кадетський Гай – вул. Ольжича";
- №23 "Вул. Туполєва – Лук’янівська площа";
- №28 "Ст. м. "Лук’янівська" – просп. Свободи";
- №33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний";
- №35 "Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай";
- №39 "Вул. Чорнобильська – просп. Л. Курбаса";
- №40-К "Вул. Кадетський гай – вул. Жилянська";
- №45 "Ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська";
- №50 "Вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Важка транспортна криза минула. Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в українських містах обмежили використання електротранспорту. 20 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
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