Транспорт Києва без паперових квитків: підсумки перших трьох місяців

Понад 50% QR-квитків містяни купують у застосунку "Київ Цифровий".

Вже третій місяць, як столичний муніципальний транспорт повністю перейшов на електронні квитки. Від моменту введення е-квитка у міському транспорті ним скористались майже 72 мільйони разів.

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

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Із них – 52 млн в метро та 20 млн у наземному транспорті. Загальна кількість валідацій е-квитків за безпаперовий період 2021 року (порівняно з минулим) виросла на 250%.

За підсумками місяця від 15 серпня до 15 вересня містяни придбали понад 4 мільйони QR-квитків у касах метрополітену, терміналах EasyPay і "Київ Цифровий" та в застосунку "Київ Цифровий". У застосунку квитки купували понад 2 мільйони разів, що складає більше 50% від загальної кількості.

Аби оплатити проїзд QR-квитком, необхідно:

Відкрити екран із зображенням QR-квитка. Прикласти зображення QR-квитка до валідатора. У наземному транспорті – до нижньої дзеркальної частини валідатора, у метро – до дзеркальної частини на турнікеті. Дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.

QR-квитки в застосунку діють так само, як паперові, проте в екологічному режимі paperless. Ними можна оплачувати проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, міській електричці, фунікулері. Термін дії QR-квитка – 15 днів.

Для містян, які не встигають скористатися квитком, у застосунку передбачена можливість надіслати квиток другу. Потрібно натиснути кнопку "Поділитися квитком" під його зображенням і відправити квиток у зручний месенджер або на пошту. Крім того, користувачі можуть підтвердити, що провалідували квиток у транспорті. Для цього потрібно натиснути кнопку "Квиток проскановано" під його зображенням. Квиток зникне зі списку дійсних, а у стрічці з’явиться запис про його використання та залишиться можливість надати квиток для перевірки контролеру.

Нагадаємо, ексочільника поліції Києва Крищенка призначили заступником Кличка. Андрій Крищенко відповідатиме за муніципальну безпеку, цивільний захист тощо.

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