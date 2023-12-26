Транслював російську пропаганду: СБУ затримала в Києві бізнесмена

Свою злочинну діяльність фігурант організовував разом з близькою родичкою.

Служба безпеки України затримала в Києві бізнесмена, який транслював кремлівську пропаганду на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Бізнесменом виявився власник інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами.

"Він систематично сплачує "податки" до "бюджету" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

Крім того, компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи кремля, насамперед про війну в Україні.

"Під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт",- повідомили в СБУ.

Свою злочинну діяльність фігурант організовував разом з близькою родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка на Луганщині.

Там вони створили компанію-провайдер та "зареєстрували" в місцевій окупаційній адміністрації рф та «роскомнагляді» на території країни-агресора.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпека України на Волині викрила злочинну банду, яка виманювала гроші у пораненого воїна ЗСУ.

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