Трамп поспілкувався з Зеленським та ворог атакував Київ дронами: головні ночі 7 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Зеленський вперше після виборів мав розмову з Трампом: про що говорили Читати далі –>
- Унаслідок атаки безпілотників суттєве пошкоджена квартира в житловому будинку у Києві Читати далі –>
- "Вона й надалі буде чемпіонкою для всіх американців": Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах Читати далі –>
- Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють Читати далі –>
- Трамп прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім - The Associated Press Читати далі –>
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