Трамп поспілкувався з Зеленським та ворог атакував Київ дронами: головні ночі 7 листопада 2024 року

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Зеленський вперше після виборів мав розмову з Трампом: про що говорили Читати далі –>

Унаслідок атаки безпілотників суттєве пошкоджена квартира в житловому будинку у Києві Читати далі –>

"Вона й надалі буде чемпіонкою для всіх американців": Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах Читати далі –>

Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють Читати далі –>

Трамп прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім - The Associated Press Читати далі –>

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