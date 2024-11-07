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Трамп поспілкувався з Зеленським та ворог атакував Київ дронами: головні ночі 7 листопада 2024 року

Трамп поспілкувався з Зеленським та ворог атакував Київ дронами: головні ночі 7 листопада 2024 року

Ворог нещадно атакував столицю

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Зеленський вперше після виборів мав розмову з Трампом: про що говорили Читати далі –>
  • Унаслідок атаки безпілотників суттєве пошкоджена квартира в житловому будинку у Києві Читати далі –>
  • "Вона й надалі буде чемпіонкою для всіх американців": Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах Читати далі –>
  • Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють Читати далі –>
  • Трамп прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім - The Associated Press Читати далі –>

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