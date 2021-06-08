Трагічна загибель на станції в Києві: чоловіка затиснуло між платформою і вагоном

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві у вівторок, 8 червня, рятувальники деблокували тіло чоловіка, якого затисло між платформою та вагоном потяга.

Про це в Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 15:04 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві від служби "103" надійшла інформація про те, що на вул. Вадима Гетьмана, 48-А, що у Солом'янському районі столиці, на залізничній станції "Караваєві дачі", між платформою та вагоном залізничного потягу заблоковано чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу ж до місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка, віком близько 30 років, було деблоковано та передано службі "103".

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