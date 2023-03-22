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Трагедія у Ржищеві на Київщині: серед загиблих - водій швидкої, який приїхав рятувати людей (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Трагедія у Ржищеві на Київщині: серед загиблих - водій швидкої, який приїхав рятувати людей (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Під завалами гуртожитку шукають людей.

Унаслідок російської атаки дронами по місту Ржищеву в Київській області було зруйновано гуртожиток. Серед трьох загиблих цивільних - водій швидкої, який приїхав рятувати постраждалих.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що перші вибухи пролунали близько третьої ночі, пізніше сталося ще кілька. Поліція та рятувальники евакуювали понад 200 людей із пошкодженої будівлі. Частина гуртожитку повністю зруйнувалася, там спалахнула пожежа.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Близько 20 людей медики доставили в лікарню, сім з них - травмовано, зокрема 11-річна дитина. Доля ще п'яти місцевих мешканців наразі невідома. Триває пошук людей, які можуть перебувати під завалами

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у повітряному просторі навколо столиці у ніч проти 22 березня виявили вісім ворожих безпілотників. Усі БПЛА знищила протиповітряна оборона. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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Перегляди
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