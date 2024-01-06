Трагедія у Броварах: у будинку виявлено тіла трьох людей і кота

Попередньо, 69-річний чоловік, його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом.

У Броварах загинули троє людей і кіт. Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 6 січня, о 08:30 годині до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію. Сусід загиблих зазначив, що в будинку без свідомості перебувають троє осіб. Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина. Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом", – йдеться у повідомленні.

Остаточна причина смерті родини стане відома після проведення експертизи / Фото: Ігор Сапожко/Facebook

На місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики, представники газової служби, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям.

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