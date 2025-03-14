Трагедія на залізничній станції в Києві: експерт пояснив, чому діти ризикують життям

У четвер, 13 березня, у Києві на залізничній станції "Київ-Волинський" 12-річний хлопчик заліз на вагон електрички й зазнав удару струмом. Експерт заявив, що однією з причин таких дій дофаміну залежність.

Про це експерт Денис Михайличенко в етері КИЇВ24.

На станції "Київ-Волинський" очевидці стали свідками шокуючої події: підліток застряг між вагонами електрички та отримав розряд струму. Перехожі намагалися допомогти, використовуючи вогнегасник.

Експерт з безпеки дітей Денис Михальченко зазначає, що сучасні підлітки прагнуть наслідувати блогерів і готові на ризиковані вчинки заради вірусних відео.

"Діти їдять тюльпани, нещодавній тренд, підкидають якісь предмети вгору, щоб не потрапив на голову, їдять сухий лід і подібні речі роблять. Викидають відео в інтернет: "Я такий же, як моя улюблена блогерка, вона теж таке зробила", — заявив експерт.

За словами експерта, небезпечні розваги частіше обирають хлопці. Він додав для запобігання подібним трагедіям важливо вживати комплексні заходи.

"Класно було б, якби дійсно Укрзалізниця утворила таку акцію. Показали дітям, як це все працює і чому воно небезпечно? Тому що дуга від лінії електропередачі потяга до людини може утворитися на відстані двох метрів. А щоб ви розуміли, ця дуга має аж 27 тисяч вольтів. В розетці 220 небезпечно, а там 27 тисяч вольтів на відстані два метри", — підкреслив Михайличенко.

Він наголосив, що в школах має бути урок безпеки. А якщо він є в школі його необхідно реформувати.

Нагадаємо, на Рівненщині чадним газом отруїлися двоє жінок і двоє дітей.

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