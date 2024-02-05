Трагедія біля зачиненого укриття у Києві: охоронцю скасували домашній арешт, але обвинувачення не зняли

Суд випустив з-під домашнього арешту Вадима Мошкіна, сторожа поліклініки №3 у Деснянському районі Києва. Про це розповіла дружина підозрюваного. Чоловіка підозрюють у залишенні людей у небезпеці, яке спричинило смерть, у червні 2023 року під час російської ракетної атаки.

В Офісі генерального прокурора пояснили у коментарі LIGA.net , що скасування домашнього арешту пов'язано з тим, що він не може перевищувати шість місяців, але наголосили, що обвинувачення не зняті.

Дружина Мошкіна заявила, що слідство у справі завершено, тому з чоловіка зняли запобіжний захід.

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В Офісі генпрокурора пояснили, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати шість місяців, та зазначили, що обвинувачення з підозрюваного не знімалися.

"Позиція сторони обвинувачення висловлена в обвинувальному акті й прокурор її підтримує в суді", – повідомили в ОГП.

В Офісі генпрокурора додали, що судовий процес перебуває на стадії дослідження письмових доказів.

За даними слідства, Мошкін впродовж 10 хвилин не відчиняв двері укриття, його дії кваліфікували як залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи. Чоловікові загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Під час нещодавнього судового засідання Мошкін повідомив, що не відкрив двері тому, що в укритті нібито погано працювала каналізація і приміщення було в поганому стані.

Також підозрюваними у службовій недбалості є тодішні директор медзакладу Олег Шугалевич і його заступник Василь Десик, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Роман Ткачук та перша заступниця голови Деснянської райадміністрації Ірина Алексеєнко. За версією слідства, посадовці не проконтролювали стан укриттів та їх доступність – їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.

Зазначимо, 12 жовтня суд дозволив Ткачуку поновитися на посаді у КМДА, наразі чиновник має нічний домашній арешт.

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Що передувало

Як повідомлялося, Голосіївський районний суд столиці відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі Києва, а також заступника директора поліклініки з технічної частини.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня у Києві біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей: 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, а також 33-річна жінка.

Після трагічного інциденту Комісія Київради ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів. Також міська влада посилює контроль за роботою укриттів.

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