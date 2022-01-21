Аеропорт "Бориспіль" вперше від початку пандемії відкриває термінал F: дата

В аеропорті кажуть, що ставки зборів в обох терміналах F і D будуть однаковими.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з початком літнього сезону польотів від 27 березня планує відновити роботу терміналу F.

Про це пише Avianews.com з посиланням на пресслужбу підприємства.

Повідомляється, що фінанасовий план аеропорту "Бориспіль" на 2022 рік передбачає обслуговування 13,1 млн пасажирів. Це означає, що в години-пік пропускна спроможність терміналу D не справлятиметься з фактичним числом пасажирів, які вилітають або прибувають до країни.

Внаслідок цього, роботу терміналу F було вирішено відновити. За словами представника аеропорту, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах. Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте їхній список поки не оприлюднено.

Слід зазначити, що термінал F закрили 2 роки тому після початку пандемії коронавірусу та введення обмежень на подорожі по всьому світу. Внаслідок цього, кількість пасажирів значно знизилась, тому для економії коштів усі рейси зосередили у терміналі D, який до того був напівпорожнім.

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В аеропорті кажуть, що ставки зборів в обох терміналах F і D, як і минулого разу, будуть однаковими. Такий підхід пояснили тим, що збори регулюються законодавством, а воно не передбачає окремих ставок для різних терміналів.

Як зазначається, раніше термінал F був базою для лоукостерів Ryanair та SkyUp. Будівля не має телетрапів, проте дозволяє проводити посадку пасажирів пішки. Це зменшує час стоянки літака і авіакомпанії додатково економлять на доставці пасажирів до літака за допомогою автобусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародним аеропортом "Бориспіль" протягом 2021 року скористалося 9,4 млн пасажирів. Найбільше туристи літали до Туреччини та Єгипту.

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