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Тотальне відключення світла в Києві: у ДТЕК розповіли про можливі наслідки ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Тотальне відключення світла в Києві: у ДТЕК розповіли про можливі наслідки ракетного удару

Фото: Associated Press

У понад половини киян станом на вечір є світло.

В Києві після російського ракетного удару 5 грудня застосовано екстрені (аварійні) відключення світла. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення внаслідок атаки наразі не йдеться.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, більша частина столиці станом на вечір - зі світлом. Щойно ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, буде можливість повернутися до графіків.

"Поважні містяни, не атакуйте усіма під’їздами колл-центри. Дівчата та хлопці не знають, коли буде відновлення світла за вашою адресою. Дякую", - додав Коваленко.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, під час масованої російської атаки по Україні 5 грудня було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, майже в усіх областях діють аварійні відключення світла. Дізнатися, яка ситуація із електропостачанням у вашому регіоні, можна за посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
2859
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