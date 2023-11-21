Торкався до статевих органів та бив: у Києві учень 6 класу тероризував однокласників

Класна керівниця переконувала, що мати дебошира ніяк не реагувала на поведінку свого сина.

У Києві матір учня 6 класу оштрафували на 850 гривень, оскільки її син у школі тероризував інших дітей: він торкався їхніх статевих органів та бив. Тоді інші батьки поскаржились до поліції на це.

Про це йдеться у постанові Святошинського районного суду м. Києва.

Як йдеться у матеріалах суду, до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві звернувся директор гімназії у Києві. Він повідомив, що учень 6 класу регулярно чіпляється до своїх однокласників.

На суді мати одного із потерпілих повідомила, що однокласник "звертався до її сина з використанням нецензурної лексики, торкався області статевих органів та сідниць дитини". Все це закінчувалось бійкою. Жінка переконувала, що це відбувалось регулярно.

Інша жінка повідомила, що підліток "чіпляє своїм плечем її сина, проходячи повз; цілеспрямовано підходить та видихає з рота повітря в обличчя; торкається руками частин тіла та інше". Аналогічні свідчення дала ще одна мати потерпілого.

Свідчення батьків потерпілих / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Класна керівничка повідомила, що вона зверталась до адміністрації закладу через учня 6 класу. Вона розповіла, що 4 учнів поскаржились їй на однокласника, який намагається торкатись їхніх статевих органів та сідниць, демонструє непристойні рухи, які імітують статевий акт, а також пропонує переглянути порнографію. Педагогиня повідомила, що вона зверталась до матері дебошира, проте та ніяк не відреагувала.

Адвокат матері підозрюваного усе заперечував та вважає, що вина школяра недоведена.

Суд визнав матір хлопця винною за частиною третьою статті 173-4 КУпАП та оштрафував її на 850 грн. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Київщині небайдужі за 4 дні кардинально змінили життя чоловіка.

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