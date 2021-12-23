"Торішня?": у Мережі висміяли лису новорічну ялинку у Мін'юсті (фото)

Користувачі залишили безліч кумедних коментарів під фото.
У будівлі Міністерства юстиції України прикрасили новорічну ялинку. Лисе новорічне дерево висміяли у Мережі.
Фото опублікував Сергій Старенький у Facebook.
"Конкурс. А де це така красіва йолка нарядна?", - написав він.
Під публікацією чоловіка користувачі соцмережі залишили безліч кумедних коментарів. Люди питали, чи не залишилося це дерево з минулого року, а також скільки грошей витратили на ялинку.
"О, кістка рибини?", "Жесть, я думала, що це прикол! Колонії попродавали, а на ялинку не зібрали!", "Торішня?", "Символ рівня життя простого пересічного в Україні в 2022 році", "Снігуроньку прохання не показувати", "Цікаво було б дізнатися, скільки коштує ця ялинка", - написали користувачі.
Нагадаємо, що необов'язково їхати до центру Києва для того, щоби поринути у новорічний настрій і погуляти біля гарної ялинки. У кожному районі столиці для мешканців встановили ошатне дерево та підготували святкову програму.
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