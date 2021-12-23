"Торішня?": у Мережі висміяли лису новорічну ялинку у Мін'юсті (фото)

Користувачі залишили безліч кумедних коментарів під фото.

У будівлі Міністерства юстиції України прикрасили новорічну ялинку. Лисе новорічне дерево висміяли у Мережі.

Фото опублікував Сергій Старенький у Facebook.

"Конкурс. А де це така красіва йолка нарядна?", - написав він.

Під публікацією чоловіка користувачі соцмережі залишили безліч кумедних коментарів. Люди питали, чи не залишилося це дерево з минулого року, а також скільки грошей витратили на ялинку.

"О, кістка рибини?", "Жесть, я думала, що це прикол! Колонії попродавали, а на ялинку не зібрали!", "Торішня?", "Символ рівня життя простого пересічного в Україні в 2022 році", "Снігуроньку прохання не показувати", "Цікаво було б дізнатися, скільки коштує ця ялинка", - написали користувачі.

facebook.com/Sergii.Starenkyi

Нагадаємо, що необов'язково їхати до центру Києва для того, щоби поринути у новорічний настрій і погуляти біля гарної ялинки. У кожному районі столиці для мешканців встановили ошатне дерево та підготували святкову програму.

У Лебедині новорічна ялинка впала через ураган | Новини України

Читайте також: