Торгував гуманітаркою для жителів Ірпеня: в Україні викрили псевдоволонтера

Порушеному загрожує позбавлення волі на строк до семи років із конфіскацією майна.

У Нацполіції викрили псевдоволонтери, який торгував гуманітарною допомогою.

Про це інформує МВС України.

Зазначається, що фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої необхідності, надіслані 2020 року з-за кордону.

Допомогу мали отримати мешканці Ірпеня, який постраждав під час окупації міста російськими військами.

"Поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога. Серед вилученого – антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо", - повідомили у МВС.

Наразі проводяться слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

В Україні викрили псевдоволонтера

оргував гуманітаркою для жителів Ірпеня: в Україні викрили псевдоволонтера

Додамо, Служба безпеки України повідомила про підозру настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, підозрюваний розпалював релігійну ненависть.

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