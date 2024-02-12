Торгували фальшивими дипломами та документами для ухилянтів: на Київщині судитимуть злочинну групу (фото)

Один з членів групи створив та адміністрував кілька веб-ресурсів для продажу "продукції" на території України.

На Київщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які підробляли дипломи та документи для виїзду ухилянтів за кордон.

Про це повідомила Кіберполіція.

Кіберполіцейські встановили, що організували "бізнес" неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка. А згодом до протиправних дій вони залучили ще кількох мешканців Київщини.

Зловмисники виготовляли підроблені документи, що дозволяють військовозобов’язаним безперешкодно виїхати за кордон, а також фіктивні дипломи навчальних закладів. Вони використовували спеціальну техніку.

Один з членів групи створив та адміністрував кілька веб-ресурсів для продажу «продукції» на території України.

Поліцейські провели понад 30 обшуків.

У приміщеннях, де працювали торговці підробними документами, вилучили комп’ютерну техніку, документи та спеціальне обладнання, яке використовувалося у протиправній діяльності, зокрема — понад 3 тисячі фальшивих печаток та кліше.

Нагадаємо, на кордоні України затримали вісім ухилянтів, які намагалися незаконно прибути на територію Молдови.

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