"Торгували цінними паперами": у Києві судитимуть злочинну групу, яка привласнила понад 20 млн гривень

"Торгували цінними паперами": у Києві судитимуть злочинну групу, яка привласнила понад 20 млн гривень

Зловмисники використовували сайти, на яких пропонували громадянам інвестувати гроші у псевдоприбуткові проєкти.

У Києві зловмисники організували злочинну схему, привласнивши понад 20 млн гривень під виглядом торгівлі цінними паперами.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними поліції, організатори використовували 7 вебресурсів, на яких пропонували громадянам інвестувати гроші у псевдоприбуткові проєкти. Організував протиправну діяльність 38-річний киянин та залучив до схеми ще шістьох людей.

Надалі гроші вкладників угруповання привласнювало.

За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті співробітники кіберполіції викрили на шахрайстві 23-річного в’язня колонії. У сомережах він створював фейкові акаунти та розміщував оголошення про збір грошей на потреби Збройних сил.

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