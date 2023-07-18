Топ-5 дешевих квартир у Києві: що можна придбати за 20 тисяч доларів (фото)

За таку суму пропонують від 15 до 22 квадратних метрів.

Ціни на однокімнатні квартири в Києві стартують від 20 тисяч доларів. За таку ціну пропонують житло з маленькою площею та квартири, які потребують ремонту.

ТСН.ua зібрав топ-5 дешевих квартир на вторинному ринку столиці.

Однокімнатну квартиру загальною площею 15 квадратних метрів у Солом’янському районі продають за 20 тисяч доларів. Це найдешевша пропозиція, яку ми знайшли в Мережі.

Власник зазначає, що квартира потребує ремонту, у ній мінімальні комунальні платежі, поруч – гарна транспортна розв’язка. У квартирі встановлені металопластикові вікна, санвузол суміжний. Стіни голі, а унітаз розташований біля вхідних дверей.

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

За таку ж ціну, 20 тисяч доларів, продається однокімнатна квартира площею 20 квадратних метрів у Святошинському районі. Будинок розташований в 10 хвилинах пішки від станції метро “Академмістечко”.

“У кімнаті є туалет, умивальник, всі труби поміняні. Дім у тихому місті, поруч магазини, школа, метро пішки. Закритий тамбур на чотири квартири, чистий підїзд, домофон”, – пише власник.

На фото в оголошенні видно, що квартира потребує ремонту.

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

У Дарницькому районі Києва пропонують однокімнатну квартиру загальною площею 20 квадратних метрів за 21 тисячу доларів. Вона розташована на останньому поверсі триповерхового будинку в приватному секторі. Його стіни зроблені з цегли, квартира оснащена індивідуальним опаленням. Найближча станція метро – “Славутич”.

Квартира оснащена всіма необхідними для життя меблями та побутовою технікою. Ремонт у ній власник робив три роки тому.

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

У Святошинському районі столиці пропонують придбати однокімнатну квартиру площею 22 квадратних метри за 22 тисячі доларів. У квартирі немає балкону і вона потребує капітального ремонту, заміни всіх меблів та сантехніки.

“Прописаних немає, один власник. Під'їзд чистий. Поруч школа, дитячий садок, магазини, парк, Швидкісний трамвай, ринок Дніпро”, – йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Смарт-квартиру з ремонтом за 24 тисячі доларів продають у Солом’янському районі Києва. Її загальна площа – 18 квадратних метрів. квартира розташована у житловому комплексі на цокольному поверсі.

Автор оголошення пише, що вона підійде під салон, офіс, орендний бізнес. Квартира укомплектована усіма необхідними для життя меблями та технікою: душова кабіна, пральна машина, бойлер, холодильник, микрохвильовка, чайник, електрична плита, диван, шафа та інші меблі.

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

Квартира в Києві / Фото: dom.ria.com

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