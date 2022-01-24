Тиждень буде сніжним: прогноз погоди в Києві на 25-30 січня

Тиждень буде сніжним: прогноз погоди в Києві на 25-30 січня

У столиці вдарять морози.

Погода в Києві майже весь тиждень, 25-30 січня буде сніжною. Також синоптики прогнозують морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У вівторок, 25 січня, вдень очікується -5 -7 градусів, вночі -9 -11 градусів. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У середу, 26 січня, засніжить. Вдень -1 -3 градуси, вночі -7 -9 градусів. Вітер північно-західного спрямування, 5-10 м/с.

У четвер, 27 січня, сніг йтиме тільки вдень. Вночі без опадів. Температура повітря вдень -1 -3 градуси, вночі -7 -9 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У п'ятницю, 28 січня, опади прогнозують вдень та вночі. Температура повітря -1 +1 градус вдень, -3 -5 градусів вночі. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с.

На вихідних, 29-30 січня, також йтиме сніг. Вдень очікується -1 +1 градус, вночі -3 -5 градусів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 24 січня, на горі Піп Іван Чорногірський, де розташована станція карпатських рятувальників, вдарило 23 градуси морозу. Ранкове фото своєї обледенілої станції надзвичайники опублікували в Мережі.

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