Тисячі осель в Київській області залишаються без світла: коли відновлять

Тисячі людей на Київщині залишилися без світла через російські атаки.

Станом на ранок 2 листопада 16 тисяч осель в Київській області залишаються без світла. Електропостачання обіцяють відновити протягом дня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - написав він.

Крім того, близько шостої ранку в Київській області почалися планові стабілізаційні відключення світла. Мешканців регіону закликають бути готовими до відсутності електрики.

Нагадаємо, 2 листопада введено в дію графіки погодинних відключень у Києві та 7 областях. Обмеження електропостачання запроваджено у центральних та північних регіонах країни.

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