Тіло залили бетоном і сховали на балконі: у Києві знайшли жінку, яка вважалася зниклою безвісно

Тіло залили бетоном і сховали на балконі: у Києві знайшли жінку, яка вважалася зниклою безвісно

У вбивстві підозрюють чоловіка, з яким зустрічалася жінка.

У Києві в квартирі на вулиці Ніжинській знайшли мертвою жінку, яка зникла в січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику випадково виявила її дочка на балконі.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Дівчина розбирала балкон, щоб робити у квартирі ремонт, коли побачила довгий ящик. Від нього йшов характерний запах. Киянка запідозрила, що в ньому можуть бути останки зниклої матері і зателефонувала до поліції.

Всередині ящика справді виявили муміфіковане тіло жінки. Причина та приблизна дата її смерті наразі невідома. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України - навмисне вбивство.

Жінка зникла, коли їй було 43 роки. Вона нібито вийшла з дому 2 січня та не повернулася. Жодного сліду зниклої виявити тоді не вдалося.

За словами сусідів, квартира на п'ятому поверсі, де знайшли тіло, всі ці роки не стояла порожня. Померла жінка до зникнення жила там із матір'ю, донькою і двома онуками.

Люди розповіли, що жінка працювала на підприємстві з виробництва інструментів та обладнання для вимірювання, досліджень та навігації. Вона була досить потайливою і майже не спілкувалася із сусідами.

Відомо, що під підозру потрапив чоловік, з яким зустрічалася померла жінка. Уродженця Донецької області розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, що в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021 року. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.

В Ужгороді знайшли мертвою жінку, рідні якої досі отримували від неї повідомлення | Новини України

Читайте також: