Тіло виявили за 12 метрів від берега: на Київщині у річці Рось втопився 9-річний хлопчик

На Киїщині у річці Рось водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Це був 9-річний хлопчик, якого раніше розшукували у селі Городище Білоцерківського району.

Про це повідомила поліція Київщини.

"15 липня о 16:50 поліцейським повідомили про зникнення дитини. Востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось. Його речі виявили на березі. Одягнений у сірі плавки", - раніше повідомили у поліції.

Наразі поліцейські документують наслідки нещасного випадку та з'ясовують обставини трагедії.

Нагадаємо, під Києвом з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка. На щастя, дитина вижила, бо впала на дашок цокольного поверху.

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