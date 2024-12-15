Тіло виявили на ліжку: на Київщині живцем згоріла дитина (фото)

Під час пожежі у будинку діти перебували без нагляду дорослих.

У селі Володарка Білоцерківського району під час пожежі загинув чотирьохрічний хлопчик.

Про це повідомили у ДСНС.

"Рятувальники оперативно прибули на місце і приступили до гасіння пожежі. Вже на місці події сусіди розповіли, що в будинку можуть перебувати троє діток. Як з’ясувалось, хлопчика 2019 року народження, місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу виявили в дровнику. Старша сестра перебувала в школі", - йдеться у повідомленні.

Вже після того, як пожежу було ліквідовано, рятувальники на згорілому ліжку виявили тіло дитини, 2020 року народження.

Опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити до магазину.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у вогні живцем згоріла 4-річна дівчинка.

Читайте також: