Тіло ексголови Херсонської ОВА Лагути знайшли біля гаражів – поліція розповіла подробиці

Тіло колишнього очільника Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути знайшли у Києві біля гаражів 16 вересня. Перед цим дружина Лагути заявила про його зникнення.

Про це розповіла начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише hromadske.

Дружина Геннадія Лагути 13 вересня звернулась до Солом'янського відділку поліції з повідомленням про зникнення свого чоловіка, мешканця Херсонщини, колишнього посадовця.

А вже 16 вересня тіло Геннадія Лагути знайшли у Солом'янському районі біля гаражів.

"За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", - додала Гірдвіліс.

Смерть ексочільника Херсонщини: що відомо

17 вересня у Херсонській ОВА повідомили про смерть колишнього очільника 49-річного Геннадія Лагути. Цю інформацію також підтвердив депутат Сергій Хлань.

Неофіційна версія смерті Геннадія Лагути – самогубство

За неофіційною версією, Геннадій Лагут вчинив самогубство. Сергій Хлань заявив, що чоловіка "довели до самогубства".

"Він був головою обласної адміністрації як раз в перший період вторгнення. Це його звинувачували у здаванні Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовку до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення", - написав Хлань.

Про версію самогубства також заявив депутат Віталій Богданов. За його словами, Геннадій Лагута помер у лікарні, але перед цим його три доби шукали і знайшли в парковій зоні Києва, після чого доправили до лікарні.

"Правоохоронці встановили по камерам спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості. Це не перша була спроба Геннадія …так одного разу після невдалої спроби самогубства , він проходив лікування і саме в лікарні він отримав підозру за двома статтями КК України. Залишається ще дуже багато запитань…", - розповів Богданов.

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