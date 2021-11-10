Тільки для вакцинованих: у Київській області посилюють обмеження у громадському транспорті

Тільки для вакцинованих: у Київській області посилюють обмеження у громадському транспорті

Нові правила набудуть чинності 13 листопада.

У Київській області через погіршення ситуації з поширенням COVID-19 комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Від суботи, 13 листопада, для того, щоб скористатися громадським транспортом необхідно мати при собі один із таких документів:

"COVID"-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Такі обмеження будуть діяти до того часу, поки їх не скасує своїм рішенням обласна комісія з питань ТЕБ і НС.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я розпочинає пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках Києва.

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