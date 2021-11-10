Тільки для вакцинованих: у Київській області посилюють обмеження у громадському транспорті

Нові правила набудуть чинності 13 листопада.
У Київській області через погіршення ситуації з поширенням COVID-19 комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.
Від суботи, 13 листопада, для того, щоб скористатися громадським транспортом необхідно мати при собі один із таких документів:
- "COVID"-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".
Такі обмеження будуть діяти до того часу, поки їх не скасує своїм рішенням обласна комісія з питань ТЕБ і НС.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я розпочинає пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках Києва.
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