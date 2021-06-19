"Тіла сильно розчавило": у Мережі оприлюднили відео з місця смертельної ДТП з фурою у Києві

Фура DAF на смерть збила двох пішоходів, які перебігали дорогу в невстановленому місці.

У Києві в ніч проти суботи, 19 червня, на проспекті Миколи Бажана неподалік від станції метро "Харківська" сталася смертельна дорожньо-транспорта пригода.

Про це з місця події повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що вантажний автомобіль DAF на смерть збив двох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. За попередньої інформацією, вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"Вони перебігали (проспект. - Ред.) з лівої сторони, перебігли одну частину, а на іншій в лівому ряду їх збила фура, - йдеться у повідомленні. - Тіла сильно розчавило".

За даними очевидців, приблизно в 200 метрах від місця аварії розташований підземний пішохідний перехід.

Зараз на місці автопригоди працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група.

Жуткое двойное смертельное #ДТП #авария в Киеве на проспекте #Бажана от Вырлицы к метро #Харьковская: фура в левом ряду насмерть раздавила мужчину и женщину, которые пытались перебежать проспект. Традиционно, трагедия произошла неподалёку от подземного пешеходного перехода. Ждем детали. Полное видео в нашем канале телеграм t.me/dtpkievua Опубліковано dtp.kiev.ua Пʼятниця, 18 червня 2021 р.

Нагадаємо, що поблизу села Сапогів Борщівського району Тернопільської області за день до Різдва у 2018 році автомобіль на пішохідному переході на смерть збив 21-річну студентку Мар’яну Якимчук.

Після трьох років судового процесу винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але того самого дня, почувши вирок, він втік до Польщі.

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