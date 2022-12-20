Тікав з дому через психологічне насильство: у мешканки Києва вилучили 10-річного сина

Жінка кричала на хлопчика та принижувала його.

У Святошинському районі Києва поліцейські зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили дитину з родини.

10-річний хлопчик втік з дому через психологічне насильство матері, яка кричала та принижувала його.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Нагадаємо, що влітку цього року до поліції Києва звернулася жінка із заявою про зникнення 9-річного сина. Майже добу поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії України та рятувальники ДСНС шукали безвісти зниклого хлопчика, який в той час ховався вдома у свого нового знайомого. Тоді, за допомогою інформації від місцевих дітей, поліцейські розшукали юного втікача, нагодували його та подарували іграшки.

Як розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко, аби встановити причини такого вчинку хлопчика, правоохоронці систематично перевіряли цю сім’ю за місцем мешкання.

"У ході чергового відвідування цієї родини ми встановили, що мати недбало ставиться до виховання сина та вчиняє відносно нього психологічне насильство. Відтак, ми притягнули жінку до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та передали інформацію службі у справах дітей та сім’ї. На спільній координаційній нараді ми прийняли рішення про вилучення малолітнього з родини", - повідомила Пономаренко.

Наразі хлопчика помістили до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, а службою у справах дітей та сім’ї вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.

Нагадаємо, у Києві горе-батьки покинули 5-річного хлопчика дома самого, дитина не їла майже добу, була голодна й налякана.

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