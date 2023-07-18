Тікав від поліції: на Київщині п'яний водій у комендантську годину протаранив автівку копів (відео)

У селі Тальське на Київщині автомобіль Subaru, порушуючи Правила дорожнього руху обігнав авто поліції, яка здійснював патрулювання в комендантську годину. Вимогу спинитися водій проігнорував та продовжив тікати від поліцейських. Він заїхав у двір приватного будинку, а коли намагався вирулити, ударив службову автівку.

Про це повідомила поліція Київщини.

Виявилось, що кермувальник був із явними ознаками алкогольного сп'яніння.

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"Щодо 41-річного водія легковика правоохоронці склали протокол за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Також за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами і за перевищення встановлених обмежень швидкості руху - ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

З-поміж іншого, водій відповідатиме за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та вчинення дрібного хуліганства.

Також чоловік нестиме відповідальність за невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу - ч. 1 ст. 122-2 КУпАП.

Керував напідпитку, тікав від поліції, ударив службове авто: Поліція Київщини розслідує правопорушення в Бучанському районі У селі Тальське, автомобіль «Subaru», порушуючи Правила дорожнього руху обігнав авто наряду ГРПП, який здійснював патрулювання в комендантську годину. Вимогу спинитися водій проігнорував, продовжив тікати від поліцейських, заїхав на територію чужого домоволодіння, намагався вирулити, ударив службове авто. Виявилось, що кермувальник був із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Щодо 41-річного водія легковика правоохоронці склали протокол за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Також за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами і за перевищення встановлених обмежень швидкості руху [ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУпАП]. З-поміж іншого, водій відповідатиме за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та вчинення дрібного хуліганства. Також чоловік нестиме відповідальність за невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу [ч. 1 ст. 122-2 КУпАП]. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Телеканал ICTV Обозреватель УНІАН ТСН Тиждень Interfax-Ukraine Опубліковано Поліція Київської області Понеділок, 17 липня 2023 р.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 21-річному водієві автомобіля Audi, який на великій швидкості влетів у автозаправну станцію 9 липня 2023 року. Внаслідок аварії у лікарні від отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець, який був одним із трьох потерпілих. Винуватцю загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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