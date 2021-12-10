Тікав від поліції без лобового скла: у Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив автівку (фото, відео)

Тікав від поліції без лобового скла: у Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив автівку (фото, відео)

Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту.

У Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив попутну автівку.

ДТП сталася на вул. Сержа Лифаря.

Також читайте Зламав руку металевою палицею: поліція Києва розслідує побиття адвоката охоронцем Олександрівської лікарні

Про це повідомляє "Магнолія.TV".

Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди.

Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту.

Як вдалось з’ясувати, водій ВАЗ був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив прилад і Драгер.

На щастя, в аварії обійшлося без травмованих.

У Києві на Північному мосту зупинили розшукувану автівку, яка спровокувала ДТП #НАЖИВО • Аварія сталася на вулиці Сержа Лифаря. Автомобіль ВАЗ протаранив попутню автівку. Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди. Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту. Як вдалось з’ясувати, кермувальник був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив прилад і Драгер. На щастя, обійшлося без травмованих. Опубліковано Телекомпанія "Магнолія-ТВ" Четвер, 9 грудня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

Читайте також: