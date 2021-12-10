Тікав від поліції без лобового скла: у Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив автівку (фото, відео)

Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту.
У Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив попутну автівку.
ДТП сталася на вул. Сержа Лифаря.
Про це повідомляє "Магнолія.TV".
Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди.
Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту.
Як вдалось з’ясувати, водій ВАЗ був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив прилад і Драгер.
На щастя, в аварії обійшлося без травмованих.
У Києві на Північному мосту зупинили розшукувану автівку, яка спровокувала ДТП #НАЖИВО • Аварія сталася на вулиці Сержа Лифаря. Автомобіль ВАЗ протаранив попутню автівку. Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди. Поліцейські зупинити утікача на Північному мосту. Як вдалось з’ясувати, кермувальник був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив прилад і Драгер. На щастя, обійшлося без травмованих.Опубліковано Телекомпанія "Магнолія-ТВ" Четвер, 9 грудня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.
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