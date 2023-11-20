Тікала від поліції і врізалась у паркан: у Києві затримали жінку із підозрілим порошком і пігулками (фото)

У Києві жінка тікала від поліції і врізалась у паркан, у неї виявили підозрілий порошок та пігулки.

Про це повідомляє поліція Києва.

"У ході патрулювання Дарницького району наряд патрульних поліцейських подав сигнал для зупинки водію автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Втім, керманич пришвидшився та намагався втекти від поліції. Під час переслідування на Харківському шосе втікач не впоровся з керуванням та зіткнувся з огорожею місцевого стадіону", - йдеться у повідомленні.

Порушницею виявилася 42-річна киянка, яку правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності.

Окрім того, під час огляду авто поліцейські виявили в салоні сумку, всередині якої були поліетиленові пакети із речовинами схожими на марихуану, амфетамін та пігулки екстазі. Для документування правопорушення та влучення речових доказів поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

За фактом зберігання та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту відділом дізнання Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

В рамках проведення досудового слідства правоохоронці направили на проведення хімічної експертизи вилучені речовини та встановлюють їх походження.

Нагадаємо, у Києві 14 листопада п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла. Загинули двоє чоловіків.

17 листопада суд узяв під варту 20-річну водійку та пасажира Audi. Згідно з ухвалою суду, обоє підозрюваних перебуватимуть під вартою на час слідства.

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