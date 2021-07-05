"Тихо мамо, тут треба російською розмовляти": в Києві у тенісному таборі стався мовний скандал

В Міжнародній тенісній академії заявили, що мовляв хлопчик "не так все зрозумів".

У Києві в тенісному таборі Міжнародної тенісної академії стався мовний скандал. Дитину викладачі змусили спілкуватись російською мовою.

Про це повідомила мама відвідувача закладу Тетяна Якобчук.

За словами жінки, коли вона забирала свого сина із навчання, він її сказав: "Тихо мамо, в нас тут треба російською розмовляти".

"Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому она нужна ваша "украінська мова?" Перед сном моя дитина ділиться думками , як же ж допомогти Росії, аби в них теж все було добре", - написала Тетяна Якобчук.

За словами жінки, після її обурення в Міжнародній тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники спілкуються державною мовою.

У Міжнародній тенісній академії в коментарі Оbozrevatel запевнили, що син Тетяни Якобчук нібито "неправильно зрозумів вожату", бо в них є діти, які спілкуються і російською, і англійською мовами.

"Їх батьки просять звертатися до них цими мовами. Вихователі йдуть їм на зустріч. Хлопчик неправильно зрозумів слова вожатої й вже за годину конфлікт було вичерпаною", – сказала керівник відділу маркетингу МТА Надія.

Нагадаємо, в Одеській області через мовний скандал звільнили викладача коледжу.

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