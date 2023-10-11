"Ти живий?": в метро Києва чоловік упав під поїзд та дивом вцілів (відео)

У Києві в вечірній піковий час тимчасово зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро, через падіння пасажира під поїзд на станції метро "Арсенальна". На щастя обійшлося без трагедії.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua та Телеграм-канал "Київ.INFO".

Там з’явилося відео, як чоловіку, який впав на колію, машиніст кричать: "Ти живий?! Вилазь…".

Молодий чоловік виринає з під вагона в районі розсувних дверей і самостійно залазить до вагону.

Машиніст поїзду просить людей, щоб потримали його до приїзду поліції.

Після того як чоловіка дістали, рух поїздів на лінії відновили.

Як повідомили сайту ТСН.ua в КП "Київський метрополітен", зупинка руху по "червоній" гілці метро була на 12 хвилин.

В поліції сайту ТСН.ua повідомили, що за попередньою інформацією чоловік стрибнув під потяг сам.

"Зараз співробітники поліції з’ясовують всі обставини інциденту. Чоловіка витягнули з-під вагону. Він живий і візуальних ушкоджень не отримав. Але його мають ще оглянути медики. На місце виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин події. Попередньо, відомо, що 32-х річний чоловік сам стрибнув на колії. Наразі уточнюємо цю інформацію", - розповіли нам в поліції Київського метрополітену.

Нагадаємо, днями у столиці країни-агресорки РФ, в метрополітені на станції "Печатники" зіткнулися два потяги. У результаті аварії постраждали п'ятеро пасажирів та машиніст.

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