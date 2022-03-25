"Тероборона відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримає оборону": Арестович про ситуацію в Славутичі

"Тероборона відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримає оборону": Арестович про ситуацію в Славутичі

Українці мужньо протистоять російським загарбникам 30-ту добу поспіль.

Незважаючи на всі зусилля ворога, українські міста завдають ударів окупантам та міцно тримають оборону.

"Героїчно тримається Маріуполь, героїчно тримається Чернігів. Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, міста ядерників, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу на місто Славутич і героїчно тримає оборону міста", - зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у відеозверненні.

25 березня: ситуація щодо російського вторгнення від Арестовича

Нагадаємо, напередодні російські військові намагалися штурмувати місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції Славутич, що в Київській області.

Наразі Славутицька міська рада заборонила цивільним рухатися містом. У місті працюють снайпери.

Читайте також: